Uppgifter: V har erbjudits statssekreterare – nobbar
De intensiva rödgröna förhandlingarna fortsätter under helgen, rapporterar DN.
Enligt tidningens uppgifter har Vänsterpartiet, förutom tjänstemän på Regeringskansliet, erbjudits statssekreterare. V uppges dock ha sagt nej och håller fortsatt fast vid sitt ministerkrav.
– Det här är inget som vi kommenterar, säger en av V:s presstalespersoner.
En statssekreterare är den näst högsta politiskt tillsatta tjänstemannen på ett departement, under ministern.
bakgrund
Statssekreterare
Wikipedia (sv)
Statssekreterare är en titel som används i olika länder för vanligen höga befattningar inom en statsförvaltning.
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