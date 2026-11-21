De intensiva rödgröna förhandlingarna fortsätter under helgen, rapporterar DN.

Enligt tidningens uppgifter har Vänsterpartiet, förutom tjänstemän på Regeringskansliet, erbjudits statssekreterare. V uppges dock ha sagt nej och håller fortsatt fast vid sitt ministerkrav.

– Det här är inget som vi kommenterar, säger en av V:s presstalespersoner.

En statssekreterare är den näst högsta politiskt tillsatta tjänstemannen på ett departement, under ministern.