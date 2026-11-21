Statsvetare: V:s politik kan dämpas av ministerposter
Socialdemokraterna vill inte släppa in Vänsterpartiet i en regering eftersom partiet är betydligt mer vänsterorienterat än S. Samtidigt finns det en oro för vad V kan hitta på om de inte får ministerposter. Det säger statsvetaren Johan Hinnfors till TT.
Han säger att V förvisso gjort en stor politisk resa, men kanske befinner sig där Socialdemokraterna var på 1970-talet. Hinnfors pekar på frågor som miljardärsskatt och totalt vinstförbud i välfärden som tydliga skiljefrågor mellan V och S. Han säger samtidigt att det kan finnas en ”dämpande” effekt i att släppa in V i en S-regering.
– Man kan inte riktigt vara ett oppositionsparti i en regering. Det finns en gräns, säger Hinnfors.
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