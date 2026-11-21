Det kan finnas skäl att tvivla på att C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist vill att förhandlingarna med S, V och MP ska lyckas. Det uppger källor för Expressen.

Källor beskriver Centerpartiet som konstruktivt under de pågående förhandlingarna, men säger samtidigt att Thand Ringqvist är ”svår att få grepp om”. Källorna säger att det fortfarande finns en oro för att hon ska vända högerut igen.

C-källor tillbakavisar farhågorna, och pekar i stället ut V som problemet.

– Alla från C har slitit dygnet runt för att få ihop en lösning där Magdalena Andersson kan bli statsminister men V fortsätter blockera för att de fortsatt kräver att sitta i regering trots att de vet att det inte finns stöd för det, säger en källa.