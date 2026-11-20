Socialdemokraterna har lämnat ett erbjudande i regeringsförhandlingarna till Vänsterpartiet, men V har tackat nej. Detta enligt Ekots och TV4 Nyheternas uppgifter.

V står dels fast vid sitt krav på ministerposter men är också missnöjt med vad S erbjuder. Enligt uppgifterna har S presenterat en rad frågor där partiet är berett att försöka tillmötesgå V, men utan att ge några konkreta löften.

– Det har varit rena skambud, säger en person som är nära förhandlingarna till tv-kanalen.