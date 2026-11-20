Källor: Infekterat bråk på rödgröna internatet
Stämningen på det så kallade internatet som de rödgröna partierna har befunnit sig på de senaste dagarna påminner om ett infekterat bråk, säger en V-källa till Aftonbladet.
C skjuter ner alla V-förslag och sätter sig därmed på tvären i förhandlingarna, säger källan.
– De säger totalt nej till Vänsterpartiet i regering och de säger frenetiskt nej till alla vänsterlutande reformer, till exempel stopp för vinstuttag i skolan. De vill enbart blockera V från allt inflytande, både i regeringssamverkan, men även sakpolitik.
Uppgifterna tillbakavisas av C:s vice partiledare Richard Nordin. Han menar att det i stället är V som blockerar samtalen genom att vägra kompromissa.
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