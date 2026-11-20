Stämningen på det så kallade internatet som de rödgröna partierna har befunnit sig på de senaste dagarna påminner om ett infekterat bråk, säger en V-källa till Aftonbladet.

C skjuter ner alla V-förslag och sätter sig därmed på tvären i förhandlingarna, säger källan.

– De säger totalt nej till Vänsterpartiet i regering och de säger frenetiskt nej till alla vänsterlutande reformer, till exempel stopp för vinstuttag i skolan. De vill enbart blockera V från allt inflytande, både i regeringssamverkan, men även sakpolitik.

Uppgifterna tillbakavisas av C:s vice partiledare Richard Nordin. Han menar att det i stället är V som blockerar samtalen genom att vägra kompromissa.