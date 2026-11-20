Efter valet 2002 gjorde Miljöpartiet det Vänsterpartiet pressas att göra nu. De krävde ministerposter men pressades till att släppa kravet i utbyte mot sakpolitiska överenskommelser, skriver GP.

Dåvarande språkröret Maria Wetterstrand säger att hon varken ångrar att de ställde kravet, eller att de släppte det.

– Det föll väl ut så småningom. Vi hade stort politiskt inflytande. Mycket större än vad vår procentandel egentligen gav oss. Det är väl antagligen så att om vi hade fått ministrar 2002 hade vi fått igenom mindre politik.