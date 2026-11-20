Ygeman trygg med att S totalpaket går ihop
Socialdemokraternas ”totalpaket” till Centerpartiet innehåller bland annat vinstförbud i skola, slopad karens och höjd straffbarhetsålder till 15 år.
Det 135 punkter långa reformpaketet har ifrågasatts av motståndarlaget som är skeptiskt till att det finns budgetutrymme för allt. Det är inte Anders Ygeman (S) oroad över:
– Det är klart att vi inte förhandlar utan ekonomi, säger han till TT.
S totalpaket
Vinstförbud införs i skola och förskola
Karensavdrag avskaffas
Skydd för höga sjuklönekostnader för små och medelstora företag
Barn- och studiebidraget höjs
Höjda och indexerade statsbidrag till kommunerna
Stegvis reform för att bättra tandvårdsstödet
Stärkta resurser till psykiatrin
Fri tandvård för 19–23-åringar
Matlyft i äldreomsorgen
Max 12 elever per lärare i de yngre årskurserna
Tidöregeringens bidragstak justeras
Arbetslöshetsförsäkringen stärks
En arbetarepension införs
Billigare kollektivtrafik
Fler ska ha råd att köpa elbil
Skärpta straff för samhällsfarliga brott och kvinnofridskränkning
Ta bort mängdstraffrabatten för sexualbrott
Straffbarhetsåldern höjs till 15 år
Skärpta åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor
Inför maffialagar mot gängtoppar
Begränsningsåtgärder för gängkriminella
Reformera dagens skärpta regler för anhöriginvandring
Biståndet ska stegvis höjas
Steg tas mot en tredelad föräldraförsäkring
Bättre skattevillkor för små- och medelstora företag.
Växa-stödet för småföretag förbättras och FoU-avdraget stärks
Jobbkontrakt som garanterar unga arbete, utbildning eller praktik inom 90 dagar
Jobbtrappa med krav på att ta jobb mot stöd, utbildning och praktik införs
Ersätt lönegolvet för arbetsinvandring med system för behovsprövning
Fler arbetslösa ska flytta till jobb
Särskild satsning för underhåll och reparation av järnväg
Statligt stöd till enskilda vägar stärks
Investeringsstöd till klimatsmarta hyresrätter för unga
Ge kommuner återbäring från landbaserad vindkraft
Stärk skogsägares äganderätt
Ökat stöd till lanthandlare och mackar
Servicekontor och poliskontor på fler orter
Satsa på ett Landsbygdslyft, till exempel upprustning av centrum
Fotnot: Förslagen är ett urval ur totalpaketet.
Källa: TT.