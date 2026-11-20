Socialdemokraternas ”totalpaket” till Centerpartiet innehåller bland annat vinstförbud i skola, slopad karens och höjd straffbarhetsålder till 15 år.

Det 135 punkter långa reformpaketet har ifrågasatts av motståndarlaget som är skeptiskt till att det finns budgetutrymme för allt. Det är inte Anders Ygeman (S) oroad över:

– Det är klart att vi inte förhandlar utan ekonomi, säger han till TT.