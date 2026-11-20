Det råder en påtaglig irritation inom Liberalerna kring Centerpartiet, uppger källor till Svenska Dagbladet.

Framför allt är man frustrerad över att ha tvingats till eftergifter för att kunna samarbeta med Sverigedemokraterna för att få ihop borgerlig regering. Nu försöker dessutom Ulf Kristersson (M) locka över C med sakpolitik.

– Man kan inte belöna den som har valt att svika och byta till andra sidan. Det sänder väldigt konstiga signaler, inte minst till vårt parti, säger en källa i Liberalerna.

Samtidigt är Liberalernas position osäker. M, KD, C och SD har tillsammans tillräckligt många mandat för att släppa fram en statsminister utan L. Ulf Kristersson vill ha med Liberalerna i en fyrpartiregering, men det finns bedömare som tror att partiet i stället skulle kunna föredra opposition och en friare roll.