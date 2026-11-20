Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson på en debatt tidigare i november.

De rödgröna partiledarna har befunnit sig på hemlig ort sedan i onsdags för att inte förlora tid i regeringsförhandlingarna, enligt uppgifter till TT. Ingen partiledare har uttalat sig om hur samtalen går på flera dagar.

Tidspressen på att komma framåt i regeringsbildningen har ökat. Tidigare i veckan slog talman Andreas Norlén fast att Sverige ska få en regering eller besked om extra val innan jul.

En tredje statsministeromröstning skulle kunna hållas under nästa vecka.