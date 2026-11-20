Uppgifter: Tyst i flera dagar – rödgröna samtal fortsätter
De rödgröna partiledarna har befunnit sig på hemlig ort sedan i onsdags för att inte förlora tid i regeringsförhandlingarna, enligt uppgifter till TT. Ingen partiledare har uttalat sig om hur samtalen går på flera dagar.
Tidspressen på att komma framåt i regeringsbildningen har ökat. Tidigare i veckan slog talman Andreas Norlén fast att Sverige ska få en regering eller besked om extra val innan jul.
En tredje statsministeromröstning skulle kunna hållas under nästa vecka.
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