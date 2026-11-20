Statsminister Ulf Kristersson (M) sågar det rödgröna regeringsbråket i ett tal på Moderata ungdomsförbundets (Muf) stämma i Sollentuna, skriver Expressen.

S-ledaren Magdalena Andersson verkar ha varit oförberedd för uppgiften, och det är ”inte helt respektfullt mot svenska folket” att agera som man gör när de röda linjerna var kända på förhand, tycker statsministern.

Kristersson tackar Muf för stödet och insatsen i valrörelsen, men understryker också att extraval inte är uteslutet i dagsläget.

– Be prepared. Vi kan behöva er igen. Och nu har ni fått vila i åtta veckor. Jag har räknat kallt med samma uppställning en gång till.