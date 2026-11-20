(Christine Olsson / TT / TT Nyhetsbyrån)

Nästa talmansrunda äger rum på tisdag, meddelar riksdagen i ett pressmeddelande.

”Talmannen samtalar under förmiddagen den 24 november enskilt med företrädare för alla riksdagspartier.”

För Ulf Kristerssons (M) del blir det slutrapportering av sonderingsuppdraget.

Alla partiledare möter talmannen Andreas Norlén på hans kontor, förutom Jimmie Åkesson (SD) som deltar på distans.