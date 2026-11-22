Det gemensamma bud som S, C och MP har lämnat till V har åtminstone inte tagits emot av Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson, skriver hon på X.

”Går och lägger mig, utan att ha sett skymten av detta totalpaket till V. Men Expressen verkar ha fått besked om det, till skillnad från V, vars mandat C, S och MP ju efterfrågar”, skriver hon strax efter midnatt.

Hon fortsätter att skriva att det nog är bättre att ta såna här diskussioner direkt mellan partierna än genom att läcka uppgifter till medier.

”Känslan av att det är ett blame game man sysslar med snarare än att faktiskt få till en regering, är svår att skaka av sig.”