Uppgifter: Nytt rödgrönt bud till Vänsterpartiet
S, C och MP har lämnat ett gemensamt framförhandlat bud till V på lördagskvällen, uppger en C-källa med insyn för Expressen.
Det är oklart vad budet innehåller. Inget av partierna har kommenterat uppgifterna.
Det sker efter att den tunga C-profilen Emma Ytterell (tidigare Wiesner) och det tredje största C-distriktet Västernorrland i dag öppnat för en högersväng.
Ytterells utspel har skapat ilska i partiet, och källor till flera medier har pratat om ”kuppmakare” som vill dra C åt höger och riskerar att ”slita itu partiet”.
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