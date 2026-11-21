S, C och MP har lämnat ett gemensamt framförhandlat bud till V på lördagskvällen, uppger en C-källa med insyn för Expressen.

Det är oklart vad budet innehåller. Inget av partierna har kommenterat uppgifterna.

Det sker efter att den tunga C-profilen Emma Ytterell (tidigare Wiesner) och det tredje största C-distriktet Västernorrland i dag öppnat för en högersväng.

Ytterells utspel har skapat ilska i partiet, och källor till flera medier har pratat om ”kuppmakare” som vill dra C åt höger och riskerar att ”slita itu partiet”.