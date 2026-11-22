Emil Källström kommenterar budgetpropositionen för 2021 under tiden som ekonomiskpolitisk talesperson för C.

Centerpartiets tidigare ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström tycker att det är dags för partiet att ”komma hem till Alliansen och borgerligheten”. Det säger han i en intervju på ATL:s ledarsida.

– Centerpartiet skulle kunna spela en mycket viktig roll i en ny Alliansregering. Jag har stora förhoppningar på att Centern kan komma in och stärka upp politiken på flera områden, inte minst för landsbygden och småföretagen.

Källström lämnade politiken 2021 men var förra året mångas favorit att ta över partiledarskapet efter att Muharrem Demirok avgick.