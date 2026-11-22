V-toppen: ”Marknadsskolan, a-kassan och karensen finns inte ens med i budet”
I ett inlägg på X utvecklar V-toppen Ida Gabrielsson varför partiet säger nej till budet från S/C/MP.
”Marknadsskolan, a-kassan och karensen är inte ens med, inte heller en ordentlig indexering av välfärden. Och C sa nej till dessa reformer i de samtal där regeringsfrågan diskuterades.”
Det saknas också finansiering och kostnadsberäkningar – reformerna låter storslagna och funkar i en debattartikel, men inte i verkligheten, fortsätter Gabrielsson.
C vill ducka ansvaret för att välja Kristersson genom att skylla på V, och S hjälper dem på traven, enligt V-toppen.
”Nu får det vara slut på tramset, C avgör sin väg själva. Skyll inte på V, vi släpper inte fram Åkessons regering”, avslutar hon.
Förslagen till V
- Ett paket för lägre bostadskostnader med en rejäl hyresrabatt och nej till marknadshyror
- En omfattande tandvårdsreform
- Arbetstidsförkortning för välfärdens skiftarbetare
- En prispressarkommission för lägre priser
- Driva på i EU för att svenska elpriser ska gälla i Sverige
- Miljardreform för att stärka sjuk- och aktivitetsersättningen
- En reformerad föräldraförsäkring
- En reformering av Arbetsförmedlingen
- Stärkt skydd för våldsutsatta kvinnor med ökat stöd till kvinnojourerna
- Höjd straffbarhetsålder till 15 år och dubbla straff för rekrytering av barn till gängkriminalitet
- Stopp för orimliga utvisningar
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