I ett inlägg på X utvecklar V-toppen Ida Gabrielsson varför partiet säger nej till budet från S/C/MP.

”Marknadsskolan, a-kassan och karensen är inte ens med, inte heller en ordentlig indexering av välfärden. Och C sa nej till dessa reformer i de samtal där regeringsfrågan diskuterades.”

Det saknas också finansiering och kostnadsberäkningar – reformerna låter storslagna och funkar i en debattartikel, men inte i verkligheten, fortsätter Gabrielsson.

C vill ducka ansvaret för att välja Kristersson genom att skylla på V, och S hjälper dem på traven, enligt V-toppen.

”Nu får det vara slut på tramset, C avgör sin väg själva. Skyll inte på V, vi släpper inte fram Åkessons regering”, avslutar hon.