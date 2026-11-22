Damberg: Hoppas att V reflekterar över budet
”Startpaketet” till V är den mest möjliga vägen framåt i det komplicerade läget kring regeringsbildningen, säger S-toppen Mikael Damberg i SVT:s Agenda.
Paketet innehåller inga minsterposter för V, vilket är ett ultimativt krav från partiet. Socialdemokraterna har inte dragit några röda linjer mot V i regering – det är C som stängt dörren och sagt att det är omöjligt, enligt Damberg.
Han hoppas att V tar sig en funderare kring budet.
– Jag har noterat att man försökt säga nej till det här, men jag hoppas att man reflekterar lite. Tiden går, det är skarpt läge.
V deltar inte i förhandlingarna – då måste man göra något för att återstarta dem och komma framåt, säger Damberg.
Förslagen till V
- Ett paket för lägre bostadskostnader med en rejäl hyresrabatt och nej till marknadshyror
- En omfattande tandvårdsreform
- Arbetstidsförkortning för välfärdens skiftarbetare
- En prispressarkommission för lägre priser
- Driva på i EU för att svenska elpriser ska gälla i Sverige
- Miljardreform för att stärka sjuk- och aktivitetsersättningen
- En reformerad föräldraförsäkring
- En reformering av Arbetsförmedlingen
- Stärkt skydd för våldsutsatta kvinnor med ökat stöd till kvinnojourerna
- Höjd straffbarhetsålder till 15 år och dubbla straff för rekrytering av barn till gängkriminalitet
- Stopp för orimliga utvisningar
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