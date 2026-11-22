”Startpaketet” till V är den mest möjliga vägen framåt i det komplicerade läget kring regeringsbildningen, säger S-toppen Mikael Damberg i SVT:s Agenda.

Paketet innehåller inga minsterposter för V, vilket är ett ultimativt krav från partiet. Socialdemokraterna har inte dragit några röda linjer mot V i regering – det är C som stängt dörren och sagt att det är omöjligt, enligt Damberg.

Han hoppas att V tar sig en funderare kring budet.

– Jag har noterat att man försökt säga nej till det här, men jag hoppas att man reflekterar lite. Tiden går, det är skarpt läge.

V deltar inte i förhandlingarna – då måste man göra något för att återstarta dem och komma framåt, säger Damberg.