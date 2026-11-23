Ida Gabrielsson (V) fick nys om att Magdalena Andersson (S) skrivit en debattartikel om ”startpaketet” kort innan den publicerades i Expressen på söndagen. Hon ska då ha bett Socialdemokraterna att avstå från publiceringen och i stället skicka över förslaget och boka in ett möte med alla rödgröna partier, skriver Aftonbladet.

Gabrielsson skriver på X att Vänsterpartiet självklart hade varit öppet för nya möten om partierna respekterat önskemålet.

”Hur man tänker att i stället skriva en debattartikel skulle skapa förtroende och hitta lösningar framåt är faktiskt obegripligt”, skriver Gabrielsson.

I debattartikeln presenterade S, MP och C ett bud med en rad reformer till Vänsterpartiet och bad om återkoppling under måndagen. Gabrielsson nobbade förslaget redan efter 20 minuter med orden ”Tack men nej tack”.