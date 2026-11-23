Förhandlingsexperten Lars-Johan Åge sågar S, C och MP:s beslut att presentera sitt regeringsbud till V i en debattartikel. Enligt honom liknar utspelet snarare ett ultimatum än en förhandling.

– Jag förstår inte varför man använder det absolut sämsta alternativet, säger han till Expressen.

Åge kritiserar också den korta tidsfristen och varnar för att utspelet kan öka avståndet mellan partierna. Han anser att S-ledaren Magdalena Andersson försöker lösa ett förtroendeproblem med sakpolitiska förslag.