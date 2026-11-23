Förhandlingsexpert sågar S-budet: ”Ett ultimatum”
Förhandlingsexperten Lars-Johan Åge sågar S, C och MP:s beslut att presentera sitt regeringsbud till V i en debattartikel. Enligt honom liknar utspelet snarare ett ultimatum än en förhandling.
– Jag förstår inte varför man använder det absolut sämsta alternativet, säger han till Expressen.
Åge kritiserar också den korta tidsfristen och varnar för att utspelet kan öka avståndet mellan partierna. Han anser att S-ledaren Magdalena Andersson försöker lösa ett förtroendeproblem med sakpolitiska förslag.
Förslagen till V
- Ett paket för lägre bostadskostnader med en rejäl hyresrabatt och nej till marknadshyror
- En omfattande tandvårdsreform
- Arbetstidsförkortning för välfärdens skiftarbetare
- En prispressarkommission för lägre priser
- Driva på i EU för att svenska elpriser ska gälla i Sverige
- Miljardreform för att stärka sjuk- och aktivitetsersättningen
- En reformerad föräldraförsäkring
- En reformering av Arbetsförmedlingen
- Stärkt skydd för våldsutsatta kvinnor med ökat stöd till kvinnojourerna
- Höjd straffbarhetsålder till 15 år och dubbla straff för rekrytering av barn till gängkriminalitet
- Stopp för orimliga utvisningar
- Få en plats i ett inre kabinett med de andra rödgröna partiledarna
- Egna kanslier på Statsrådsberedningen och Finansdepartementet samt en egen kommunikationsenhet
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