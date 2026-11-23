Ida Gabrielsson: ”Till största del inget bud till V”
Tanken från Socialdemokraterna verkar inte ha varit att förhandla med Vänsterpartiet, utan att kampanja mot dem. Det menar i alla fall V-toppen Ida Gabrielsson, som i ett inlägg på X kritiserar S, MP och C:s erbjudande till V.
”Till största del är det innehållsmässigt inget bud till V”, skriver Gabrielsson och pekar på bristen på omfattande reformer. ”Marknadsskolan, karensen, a-kassan och indexeringen av välfärden är inte på listan eftersom C sagt nej till det hittills.”
Eftersom budet inte innehåller några av V:s vallöften kan partiet inte acceptera ett sådant förslag, skriver hon.
”Hade vi ingått i en regering hade det varit en annan sak.”
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