Tanken från Socialdemokraterna verkar inte ha varit att förhandla med Vänsterpartiet, utan att kampanja mot dem. Det menar i alla fall V-toppen Ida Gabrielsson, som i ett inlägg på X kritiserar S, MP och C:s erbjudande till V.

”Till största del är det innehållsmässigt inget bud till V”, skriver Gabrielsson och pekar på bristen på omfattande reformer. ”Marknadsskolan, karensen, a-kassan och indexeringen av välfärden är inte på listan eftersom C sagt nej till det hittills.”

Eftersom budet inte innehåller några av V:s vallöften kan partiet inte acceptera ett sådant förslag, skriver hon.

”Hade vi ingått i en regering hade det varit en annan sak.”