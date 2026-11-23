Magdalena Andersson (S) ska ha försökt lämna över regeringsbudet från S, C och MP direkt till Nooshi Dadgostar, innan det publicerades i Expressen. Men V-ledaren nobbade direkt, uppger flera källor för tidningen.

– Jag behöver inte ens se det, vi säger nej ändå, ska Dadgostar ha sagt.

Uppgifterna går emot V:s tidigare kritik om att partiet inte fått möjlighet att diskutera budet.

Enligt källorna motsvarar de politiska eftergifterna till V omkring tio miljarder kronor. Men till Aftonbladet säger Dadgostar att reformförslagen är mindre omfattande än vad som påstås.

– De är mycket mindre än vad det presenteras som, då känns det ju mer som att man försöker ställa ultimatum, säger hon till tidningen.

Samtidigt säger hon sig vara redo att sätta sig ner och diskutera budet eller andra förslag.