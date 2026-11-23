S, C och MP:s bud till V ska ses som en inbjudan till fortsatta förhandlingar, uppger en S-källa för SvD.

– Det är ingen slutpunkt eller startpunkt, utan det här budet är till för att garantera V ett antal saker och sedan är allt annat öppet för förhandling.

Enligt källan finns utrymme för ytterligare eftergifter, bland annat om vinster i välfärden.