Socialdemokraternas, Centerpartiet och Miljöpartiets bud skickades till Vänsterpartiet en timme innan det på söndagskvällen publicerades i Expressen, uppger källor för Aftonbladet.

Enligt samma källor bjöds Vänsterpartiet inte heller in till helgens rödgröna förhandlingar, något som bland andra S-toppen Mikael Damberg har hävdat. Källorna uppger också att tidigare medieuppgifter om att S informerade V om budet inte stämmer.