Gabrielsson: C hoppades att vi skulle överge våra löften
Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson anklagar Centerpartiet för att ”vända på en femöring” efter C:s beslut att återuppta förhandlingarna med högersidan.
”I skarpt läge var inte en humanare migrationspolitik viktigare än skattesänkningar. De hoppades bara i stället att vi rödgröna skulle överge våra vallöften under press”, skriver hon i ett inlägg på X.
Vidare skriver Gabrielsson att hon beklagar C:s sidbyte och att C är välkommen tillbaka om partiet går med på ”stora kompromisser”.
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