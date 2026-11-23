Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson anklagar Centerpartiet för att ”vända på en femöring” efter C:s beslut att återuppta förhandlingarna med högersidan.

”I skarpt läge var inte en humanare migrationspolitik viktigare än skattesänkningar. De hoppades bara i stället att vi rödgröna skulle överge våra vallöften under press”, skriver hon i ett inlägg på X.

Vidare skriver Gabrielsson att hon beklagar C:s sidbyte och att C är välkommen tillbaka om partiet går med på ”stora kompromisser”.