Gabrielsson: Ska vara lika stora eftergifter som 2018
Partitoppen Ida Gabrielsson har i vaga ordalag öppnat för att Vänsterpartiet kan vara berett att släppa regeringskravet om övriga rödgröna partier gör stora eftergifter. I TV4-programmet ”Efter fem” säger hon att det handlar om lika stora eftergifter som gjordes 2018.
– Det vi har gått till val på är ju miljardärsskatt, stor generell arbetstidsförkortning och inga vinster i hela välfärden.
Hon svarar varken ja eller nej på en rak fråga om huruvida V är redo att släppa kravet i utbyte mot en miljardärsskatt. Gabrielsson har i flera intervjuer på måndagen sagt att Centerpartiet inte tycks vara redo att göra den typen av eftergifter.
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