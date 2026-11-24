I dag inleder talmannen Andreas Norlén en ny runda med riksdagspartierna. Ulf Kristersson (M) ska lämna sin slutrapport om sonderingsuppdraget och kan därefter prövas som statsminister, rapporterar Ekot.

Sedan förra talmansrundan har de rödgröna regeringsförhandlingarna kört fast. Sent i går kväll meddelade Centerpartiet att man återupptar samtalen med M, KD och L.

Talmannens tidsgräns för regeringsbildningen ligger fast. Före jul ska svenskarna få besked om landet får en ny regering eller om ett extraval väntar.