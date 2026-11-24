Det politiska bud som Vänsterpartiet fått av de andra partierna är ett ”januariupplägg”, säger V-ledaren Nooshi Dadgostar efter sitt möte med talmannen.

– Det går inte att utesluta att man i grund och botten har velat gå högerut, säger hon och tillägger att det inte går att göra med hjälp av V:s mandat.

Hon kritiserar också Magdalena Andersson (S):

– Hon visade kanske inte det ledarskap som hade behövts innan det här valet i bemärkelsen att samla laget.