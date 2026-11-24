Partiledarna Elisabeth Thand Ringqvist (C), Nooshi Dadgostar (V), Magdalena Andersson (S) (th) och Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Daniel Helldén (MP) efter statsministeromröstningen för Elisabeth Thand Ringqvist (C) 3 november.

PR-experten Paul Ronge dömer ut förhandlingarna kring Magdalena Anderssons regeringsalternativ som en ”sandlåda” och han tror att väljarna gör samma bedömning. Mot slutet blev de ”ett spel om Svarte Petter” där partierna mest försökte ge någon annan skulden för det kommande haveriet, säger han.

Men vilket av de fyra partierna kommer att straffas hårdast av väljarna? Eller blir det alla?