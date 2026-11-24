Riksdagen ska rösta om Ulf Kristersson (M) som statsminister på måndag nästa vecka, säger talmannen Andreas Norlén vid en pressträff.

Norlén säger att det är ett logiskt steg, eftersom Kristersson är den som har haft sonderingsuppdraget.

– Jag har förankrat den här processen med alla partiledare och har inte mött några invändningar, säger Norlén.

Under dagens talmansrunda sa Kristersson att det är ”svårt men inte omöjligt” att lyckas bilda en borgerlig regering. Beskedet kommer efter att Centerpartiet öppnat för nya samtal med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Nästa veckas omröstning blir den tredje efter valet. Efter fyra misslyckade försök blir det extraval. Talmannens ambition är att den fjärde omröstningen, om Kristersson skulle falla i den tredje, hålls innan jul. En fjärde omröstning vore en ”helt annan spelplan”, säger talmannen.

– Jag har sagt hela hösten att det finns en påtaglig risk för ett extraval.

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