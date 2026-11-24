Talmannen Andreas Norlén har haft kontakt med Valmyndigheten, uppgav han vid en pressträff under tisdagseftermiddagen.

Han berättar att han pratade med myndighetens chef i fredags och då bad om underlag för de praktiska förutsättningarna inför ett eventuellt extra val.

– Jag tyckte att det var rimligt i det här skedet.

Talmannen konstaterade att han under hela hösten har pekat på att det finns en ”påtaglig risk” för nyval.