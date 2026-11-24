Norlén har haft samtal om extra val med Valmyndigheten
Talmannen Andreas Norlén har haft kontakt med Valmyndigheten, uppgav han vid en pressträff under tisdagseftermiddagen.
Han berättar att han pratade med myndighetens chef i fredags och då bad om underlag för de praktiska förutsättningarna inför ett eventuellt extra val.
– Jag tyckte att det var rimligt i det här skedet.
Talmannen konstaterade att han under hela hösten har pekat på att det finns en ”påtaglig risk” för nyval.
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