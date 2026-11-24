Centerpartiet borde gå i opposition om de rödgröna förhandlingarna strandar, tycker C-toppen Effie Kourlos, kommunalråd i Östersund och distriktsordförande i Jämtland.

Politikern är en av de 35 centerpartister som i en debattartikel i Aftonbladet på måndagen sa nej till en högersväng.

– Genom att gå i en konstruktiv opposition kan vi trycka gult för att släppa fram en regering som inte innehåller Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna, säger hon till DN.

I första hand föredrar Kourlos ett samarbete med S, men om det är omöjligt är opposition det föredragna alternativet. Då skulle partiet kunna släppa fram en regering bestående av S eller M, KD och L.