Stämningen i Centerpartiet är mycket upprörd efter att partiet återupptagit samtalen med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, uppger källor för Expressen.

Partiet uppges vara mycket splittrat och enligt tidningens uppgifter talas det om risken för eventuella avhopp.

– Folk är ledsna, uppgivna, arga och känner sig maktlösa, säger en källa.

Flera uppges vara kritiska mot partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på grund av det meddelande om högerförhandlingar som skickades ut till medierna på måndagskvällen. Det gick längre än vad som sades på partimötet, enligt kritiker.