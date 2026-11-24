Uppgifter: C kallar till internt stormöte om ”läget”
Centerpartiet har kallat till ett internt stormöte på tisdagskvällen, erfar Expressen. Partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist ska då ge en ”lägesuppdatering i förhandlingarna”.
Bland de inbjudna finns hela riksdagsgruppen och partistyrelsen samt företrädare för partiet på kommunal och regional nivå.
Tidigare under tisdagen meddelade Thand Ringqvist att C är öppet för förhandlingar om såväl en S-ledd som en M-ledd regering.
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