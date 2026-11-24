Centerpartiet har kallat till ett internt stormöte på tisdagskvällen, erfar Expressen. Partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist ska då ge en ”lägesuppdatering i förhandlingarna”.

Bland de inbjudna finns hela riksdagsgruppen och partistyrelsen samt företrädare för partiet på kommunal och regional nivå.

Tidigare under tisdagen meddelade Thand Ringqvist att C är öppet för förhandlingar om såväl en S-ledd som en M-ledd regering.