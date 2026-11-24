Thand Ringqvist om Centerns vägval: ”Inget beslut fattat”
Centerpartiet är redo att samtala åt båda håll, säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på en pressträff efter att ha träffat talmannen.
– Inget beslut är ännu fattat men det kommer att behöva ske i nästa steg.
Hon betonar samtidigt att ytterligare eftergifter från C till den rödgröna sidan inte är aktuella.
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