Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist under en pressträff efter sitt möte med talmannen.

Centerpartiet är redo att samtala åt båda håll, säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på en pressträff efter att ha träffat talmannen.

– Inget beslut är ännu fattat men det kommer att behöva ske i nästa steg.

Hon betonar samtidigt att ytterligare eftergifter från C till den rödgröna sidan inte är aktuella.