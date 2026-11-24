C-profilens interna kritik: ”Man kanske är i fel parti”
C-profilen och ledarskribenten Karin Källström riktar skarp kritik mot de 35 centerpartister som i en debattartikel vädjat till partiledningen att inte göra sig beroende av SD.
– Jag tror att då kanske man håller på med fel saker eller är i fel parti, säger hon i SVT:s Morgonstudion.
Enligt Källström måste Centerpartiet utnyttja sin vågmästarroll. Hon anser också att det vore ett misstag att göra ytterligare eftergifter till Vänsterpartiet.
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