C-profilen och ledarskribenten Karin Källström riktar skarp kritik mot de 35 centerpartister som i en debattartikel vädjat till partiledningen att inte göra sig beroende av SD.

– Jag tror att då kanske man håller på med fel saker eller är i fel parti, säger hon i SVT:s Morgonstudion.

Enligt Källström måste Centerpartiet utnyttja sin vågmästarroll. Hon anser också att det vore ett misstag att göra ytterligare eftergifter till Vänsterpartiet.