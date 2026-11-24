Den rödgröna låsningen hade kunnat undvikas om C:s röda linje mot SD hade granskats hårdare inför valet. Det menar Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson, som ifrågasätter hur förankrat Centerns vägval egentligen var.

”Det går inte att muta till sig ett högerparti som inte är grundad i sitt eget val”, skriver hon på X.

Gabrielsson framhåller att C sagt nej till flera centrala vänsterreformer, däribland slopat karensavdrag och höjd a-kassa. Hon varnar för att svikna vallöften riskerar att stärka högernationalismen.