Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist (C) och ekonomiskpolitiska talesperson Martin Ådahl (C), arkivbild från 30 januari.

Just nu

Centerpartiet ska återuppta samtalen med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, skriver C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist till Aftonbladet. Regeringsbildningen har fastnat och så kan det inte fortsätta, skriver hon.

”Sverige behöver en regering och därför behöver vi öppna fler dörrar, inte stänga några.”

C-ledaren skriver att V erbjudits ”omfattande eftergifter” och att det inte är aktuellt med fler.

Enligt Expressens uppgifter har C:s riksdagsgrupp och partistyrelse hållit ett extrainsatt möte om regeringsfrågan på måndagskvällen.