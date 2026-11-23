Centerpartiet håller på måndagskvällen ett extrainsatt möte för att diskutera ett högersamarbete, enligt Expressens uppgifter. Såväl riksdagsgruppen som partistyrelsen deltar, enligt uppgifterna.

Det är vid 19.30-tiden oklart om mötet redan har inletts eller om det hålls senare i kväll.

Centerpartiet är enligt flera medier splittrat i frågan. I helgen sa flera partiprofiler att C bör överväga högeralternativet, vilket andra ser som uteslutet eftersom en sådan lösning skulle kräva stöd från Sverigedemokraterna.