Uppgift: C har extrainsatt möte om högersväng
Centerpartiet håller på måndagskvällen ett extrainsatt möte för att diskutera ett högersamarbete, enligt Expressens uppgifter. Såväl riksdagsgruppen som partistyrelsen deltar, enligt uppgifterna.
Det är vid 19.30-tiden oklart om mötet redan har inletts eller om det hålls senare i kväll.
Centerpartiet är enligt flera medier splittrat i frågan. I helgen sa flera partiprofiler att C bör överväga högeralternativet, vilket andra ser som uteslutet eftersom en sådan lösning skulle kräva stöd från Sverigedemokraterna.
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