Flera källor inom Centerpartiet är kritiska mot det bud till Vänsterpartiet som förhandlats fram med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, skriver Svenska Dagbladet.

Kritiken handlar både om sakpolitiken och det faktum att V erbjudits plats i ett inre kabinett på statsrådsberedningen. Källor i både riksdagsgruppen och partistyrelsen menar att C:s förhandlingsdelegation kan ha gått för långt.

– Det är så otroligt generöst och mer än vad jag är okej med, säger en källa.