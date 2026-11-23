C-källor kritiska: Budet till V är alldeles för generöst
Flera källor inom Centerpartiet är kritiska mot det bud till Vänsterpartiet som förhandlats fram med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, skriver Svenska Dagbladet.
Kritiken handlar både om sakpolitiken och det faktum att V erbjudits plats i ett inre kabinett på statsrådsberedningen. Källor i både riksdagsgruppen och partistyrelsen menar att C:s förhandlingsdelegation kan ha gått för långt.
– Det är så otroligt generöst och mer än vad jag är okej med, säger en källa.
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