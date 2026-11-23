35 C-politiker: Vi kan inte regera med stöd av SD
Centerpartiet kan inte bilda en regering som behöver aktivt SD-stöd för att få igenom budgeten. Det skriver 35 C-politiker, däribland flera distriktsordförande och toppnamn i kommuner och regioner, på Aftonbladets debattsida.
De skriver att C och V visserligen står långt ifrån varandra sakpolitiskt, men anser att en högersväng vore värre av andra skäl.
”Konflikten med SD handlar om något mer grundläggande: synen på människors lika värde, minoriteters rättigheter och vilket samhälle Sverige ska vara.”
De skriver vidare att den interna debatten är naturlig för ett parti som söker ”pragmatiska uppgörelser” och att Centerpartiet är borgerligt och liberalt oavsett vilka partiet samarbetar med.
Om debattörerna
Tomas Selin (C), kommunalråd Huddinge
Sofia Jarl (C), regionråd Region Dalarna
Julie Tran (C), gruppledare Region Östergötland
Effie Kourlos (C), distriktsordförande Jämtland
Patrik Buddgård (C), distriktsordförande Stockholms län
Daniel Berner (C), distriktsordförande Jönköping
Kevin Ny (C), distriktsordförande Blekinge
Magnus Svensson (C), regionråd Gävleborg
Julia Färjhage (C), kommunstyrelseordförande Lilla Edet
Aida Karimli (C), gruppordförande Västra Götalandsregionen
AnnaSara Perslow (C), vice gruppordförande Västra Götalandsregionen
Elizabeth Peltola, gruppledare Centerpartiet Region Kronoberg
Johan Krogh (C), kommunalråd Nacka
Birgitta Dahlbäck (C), regionråd Region Norrbotten
Lars Vikinge (C), kommunalråd Linköping
Anton Li Nilsson (C), tillträdande kommunalråd Piteå
Christian Widlund (C), kommunalråd Norrköping
Karin Helmersson (C), regionråd Region Kalmar län
Erik Ciardi (C), kommunalråd Kalmar
Heidi Hankanen Ängberg, gruppledare Centerpartiet Alingsås
Hanne Sofia Carlsson (C), gruppledare Tyresö
Katharina Rath (C), kretsordförande Tyresö
Mattias Larsson (C), gruppledare Umeå
Sven Tornberg (C), nämndordförande Haparanda
Fredrik Rönn (C), kretsordförande Umeå
Jonas Rask Samuelsson (C), gruppledare Ljusdal
Johan Wester (C), gruppledare Härnösand
Jessica Jämtin (C), tillträdande vice kommunstyrelseordförande Mörbylånga
Stina Angré (C), kretsordförande Huddinge
Kristina Bäckström (C), kretsordförande Arvidsjaur
Dunia Ali (C), fullmäktigeledamot Region Västernorrland
Charlotte Bossen (C), fullmäktigeledamot Region Skåne
Qalinle Dayib (C), fullmäktigeledamot Kristianstad
Jens Östergren (C), 2e vice ordförande HSN Region Värmland
Milena Axklo (C), fullmäktigeledamot Västerås