Åkesson (SD) och Thand Ringqvist (C) under Almedalsveckan i somras.

Centerpartiet kan inte bilda en regering som behöver aktivt SD-stöd för att få igenom budgeten. Det skriver 35 C-politiker, däribland flera distriktsordförande och toppnamn i kommuner och regioner, på Aftonbladets debattsida.

De skriver att C och V visserligen står långt ifrån varandra sakpolitiskt, men anser att en högersväng vore värre av andra skäl.

”Konflikten med SD handlar om något mer grundläggande: synen på människors lika värde, minoriteters rättigheter och vilket samhälle Sverige ska vara.”

De skriver vidare att den interna debatten är naturlig för ett parti som söker ”pragmatiska uppgörelser” och att Centerpartiet är borgerligt och liberalt oavsett vilka partiet samarbetar med.