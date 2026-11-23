Det kärvar rejält på den rödgröna sidan, säger Ekots inrikespolitiske kommentator Fredrik Furtenbach. Det rödgröna budet till Vänsterpartiet kan tolkas som ett sätt att ”i elfte timmen” locka tillbaka V till förhandlingsbordet, menar han.

Aftonbladets Oisín Cantwell tycker att det mest intressanta i erbjudandet är att Centerpartiet ”svalt ett antal beska piller i form av mutor till Vänsterpartiet.”

Han nämner bland annat pressade hyror och arbetstidsförkortning som exempel.

”Man behöver inte vara Freud för att fatta att C-topparna är rädda för vad som kommer att hända om inte Magdalena Andersson blir statsminister.”

Samtidigt har Centerpartiets största distrikt, Skåne, öppnat för förhandla till höger. Striden sker alltså i offentligheten – och hur det här än slutar blir det smärtsamt, menar Cantwell.

”Förr eller senare skulle verkligheten, eller om det är döden, knacka på dörren.”