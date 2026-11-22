Centerpartiets största distrikt Skåne öppnar för förhandlingar högerut, skriver distriktsordföranden Anders Edwall till Ekot.

Om inte V accepterar det nya rödgröna budet under måndagen borde C gå vidare och pröva möjligheterna till en alliansregering, enligt distriktet. Nästa talmansrunda hålls på tisdag.

”Centerpartiet har gång på gång sträckt ut handen, förhandlat och presenterat nya förslag för att hitta en framkomlig väg. Vi har varit konstruktiva och lösningsorienterade”, skriver Edwall.

Beskedet kommer efter ett distriktsmöte under kvällen. Tidigare har även det tredje största distriktet Västernorrland öppnat för förhandlingar högerut. Stockholm, det näst största, säger nej.

– För oss är det inte tänkbart att bli beroende av SD, säger distriktsordföranden Patrik Buddgård.