Det bud som S, C och MP lagt fram är Vänsterpartiets sista chans att göra Magdalena Andersson (S) till statsminister, skriver C-toppen Rickard Nordin på X.

Han menar att Centerpartiet har sträckt sig långt i förhandlingarna och att man – om V fortsätter att säga nej – får överväga ”andra alternativ”. Ett stort C-distrikt och två partiprofiler har under helgen öppnat för att välja Ulf Kristerssons (M) regeringsalternativ.

Bara 20 minuter efter att Magdalena Andersson (S) offentliggjort budet till Vänsterpartiet svarade V-toppen Ida Gabrielsson på X: ”Tack men nej tack.”

I ett nytt inlägg riktar hon sig direkt till Nordin och skriver att bollen ligger hos C.

”Så ducka inte bakom mig om ni vill vara med och avgöra ert partis framtid.”