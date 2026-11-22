C-toppen: Det här är vårt slutbud – sista chansen för V att välja Andersson
Det bud som S, C och MP lagt fram är Vänsterpartiets sista chans att göra Magdalena Andersson (S) till statsminister, skriver C-toppen Rickard Nordin på X.
Han menar att Centerpartiet har sträckt sig långt i förhandlingarna och att man – om V fortsätter att säga nej – får överväga ”andra alternativ”. Ett stort C-distrikt och två partiprofiler har under helgen öppnat för att välja Ulf Kristerssons (M) regeringsalternativ.
Bara 20 minuter efter att Magdalena Andersson (S) offentliggjort budet till Vänsterpartiet svarade V-toppen Ida Gabrielsson på X: ”Tack men nej tack.”
I ett nytt inlägg riktar hon sig direkt till Nordin och skriver att bollen ligger hos C.
”Så ducka inte bakom mig om ni vill vara med och avgöra ert partis framtid.”
Förslagen till V
- Ett paket för lägre bostadskostnader med en rejäl hyresrabatt och nej till marknadshyror
- En omfattande tandvårdsreform
- Arbetstidsförkortning för välfärdens skiftarbetare
- En prispressarkommission för lägre priser
- Driva på i EU för att svenska elpriser ska gälla i Sverige
- Miljardreform för att stärka sjuk- och aktivitetsersättningen
- En reformerad föräldraförsäkring
- En reformering av Arbetsförmedlingen
- Stärkt skydd för våldsutsatta kvinnor med ökat stöd till kvinnojourerna
- Höjd straffbarhetsålder till 15 år och dubbla straff för rekrytering av barn till gängkriminalitet
- Stopp för orimliga utvisningar
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen