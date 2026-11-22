Bråket inom Centerpartiet blir alltmer offentligt. Det näst största distriktet Stockholm tar nu öppet strid för den rödgröna sidan, rapporterar Ekot.

– Det är olyckligt att man går ut och börjar spekulera om ett annat steg när vi har en enig partistyrelse och riksdagsgrupp bakom att förhandla med Magdalena Andersson, säger distriktsordförande Patrik Buddgård och tillägger:

– För C i Stockholms län är det inte tänkbart att bli beroende av SD.

Detta efter att det tredje största distriktet Västernorrland, och C-profilerna Emma Ytterell och Emil Källström, öppnat för en högersväng.

Det största C-distriktet Skåne ska under söndagen ha möte om regeringsfrågan.