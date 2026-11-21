Centerns tredje största distrikt öppnar för M
Centerpartiet i Västernorrland, partiets tredje största distrikt, vill att ledningen undersöker möjligheten att bilda regering med M, L och KD. Det skriver distriktsordföranden Kristoffer Svensson Sellin i ett pressmeddelande enligt SvD.
”Vi har ett ansvar gentemot våra väljare att söka största möjliga genomslag för vår gröna, liberala politik. Nu behöver vi sätta oss vid förhandlingsbordet med M, L och KD.”
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