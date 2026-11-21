Centerpartiet i Västernorrland, partiets tredje största distrikt, vill att ledningen undersöker möjligheten att bilda regering med M, L och KD. Det skriver distriktsordföranden Kristoffer Svensson Sellin i ett pressmeddelande enligt SvD.

”Vi har ett ansvar gentemot våra väljare att söka största möjliga genomslag för vår gröna, liberala politik. Nu behöver vi sätta oss vid förhandlingsbordet med M, L och KD.”