Den centerpartistiska EU-parlamentarikern Emma Ytterells (tidigare Wiesner) öppning åt höger har väckt raseri inom partiets vänsterfalang, enligt Expressens C-källor.

– Jag tror att Elisabeth Thand Ringqvist och hennes gäng överskattar sitt mandat. Frågan är om hon ens kommer att kunna sitta kvar. Det kommer bli inbördeskrig, säger en av dem.

Även Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson har kommenterat utspelet i ett inlägg på X.

”Det verkar finnas olika viljor i C just nu, jag har själv talat med flera som inte vill öppna för att styra med SD. Jag hoppas att ni får gehör i ert parti”, skriver hon.

Hon tillägger att C är ”hjärtligt välkomna till oss, om man menar allvar med att man vill samarbeta och göra stora kompromisser.”