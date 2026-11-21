C-profil öppnar för att släppa fram Ulf Kristersson
C-profilen och EU-parlamentarikern Emma Ytterell (tidigare Wiesner) skriver i ett inlägg på Facebook att Vänsterpartiet inte är villigt att backa från sitt krav på ministerposter och därför inte är en ”seriös förhandlings- eller samarbetspartner”.
Hon vill därför att hennes parti ska öppna för att släppa fram en regering bestående av de forna allianspartierna M, KD, L och C.
”Vi har de senaste veckorna gjort allt vi kan för att föra processen framåt och för att en regering ska kunna tillträda.”
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