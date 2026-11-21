Det är full storm inom Centerpartiet efter att EU-parlamentarikern Emma Ytterell (tidigare Wiesner) öppnat för en Kristersson-regering.

En partikälla till Aftonbladet säger att Ytterell är tongivande i en grupp kuppmakare som vill dra partiet högerut.

– Det handlar om flera gamla C-studenter som håller på och kuppar. Men de här tidigare C-studenterna har ju ganska tunga poster inom partiet i dag. Det är samma falang som fick bort Muharrem Demirok.

Flera medier har pratat med C-källor som rasar mot utspelet.

– Jag tror att Elisabeth Thand Ringqvist och hennes gäng överskattar sitt mandat. Frågan är om hon ens kommer att kunna sitta kvar. Det kommer bli inbördeskrig, säger en källa till Expressen.

– Det skulle slita itu partiet, säger Christian Widlund (C), kommunalråd i Norrköping, till DN.