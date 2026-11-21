På söndagen ska Centerpartiets största distrikt, Skåne, hålla möte om var de står i regeringsfrågan. Det rapporterar Aftonbladet.

Under mötet ska medlemmars åsikter lyssnas in, och frågan som ska dryftas är om Socialdemokraternas totalpaket har ”körts i botten”, skriver distriktsorföranden Anders Edwall.

”Känner vi att vårt tålamod är slut och att det nu är dags att sondera totalpaketet från M?”

På lördagen meddelade det tredje största distriktet, Västernorrland, och EU-parlamentarikern Emma Ytterell att de är för en högersväng.