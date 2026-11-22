Oron växer inom den centerpartistiska falang som vill bilda en rödgrön regering, rapporterar TV4 Nyheterna.

– Det känns ganska mörkt nu. Förhandlingarna går inte åt rätt håll. Fler och fler röster säger öppet att vi borde inleda samtal med Kristersson. Känslan är att vi som vill gå till vänster är på väg att förlora, säger en centralt placerad källa.

I helgen har C-profilerna Emma Ytterell (tidigare Wiesner) och Emil Källström, samt det tredje största partidistriktet Västernorrland, öppet förespråkat en högersväng.

Det näst största distriktet Stockholm har ställt sig på den rödgröna sidan. Det största distriktet Skåne samlas klockan 19 på söndagskvällen för att diskutera frågan.