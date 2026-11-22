EU-parlamentarikern Emma Ytterell (C) har öppnat för en Ulf Kristersson-regering. I SVT:s Agenda säger hon att hon står bakom att förhandla om Magdalena Anderssons totalpaket ”in i kaklet”, men fortsätter:

– Det är V som blockerar och inte ens sätter sig vid förhandlingsbordet. Då måste vi vara tydliga både mot V- och C-väljare med att C har alternativ. Då behöver vi ha en seriös diskussion om vad en alliansregering kan vara eller inte vara.

Ytterell säger också att hon inte köper premissen att C skulle bli beroende av SD i varje fråga om partiet gör en högersväng.

Angående det interna bråket om partiets vägval säger hon att det är ”laddat” och ”inte ett idealläge”, men att det viktigaste nu är att sätta maximal press på V.